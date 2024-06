Europawahl in Ratingen und Heiligenhaus Alle Infos - so läuft der Wahlsonntag

In einigen Ländern läuft die Wahl zum EU-Parlament bereits, auch in Ratingen und Heiligenhaus können die Bürger bereits per Briefwahl abstimmen. Und diese Möglichkeit wird – wieder einmal – stark genutzt. Ausgezählt werden die Stimmen aber erst am offiziellen Wahltag, Sonntag, 9. Juni. Wir beantworten kurz vorher die wichtigsten Fragen rund um die Europawahl.