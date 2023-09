Spaß in Ratinger Museum Spieletag im Oberschlesischen Landesmuseum

Nach dem Erfolg der Reihe „Rätselspaß am Mittwoch“ in den Sommerferien können sich die jungen Gäste (9 bis 16 Jahre) nun auch in den Herbstferien in Begleitung und unter Anleitung von Annika Henneberger in den beiden Escape Rooms des Museums austoben. Am 4. und 11. Oktober geht es jeweils um 13, 15 und 17 Uhr los. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter vermittlung@oslm.de möglich. Gegen den Herbstblues lädt das Landesmuseum am 4. November zu einem Stickworkshop unter der künstlerischen Leitung von Agnieszka Kalnik ein.