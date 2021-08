Interview mit Experten : Tipps für berufliche Weichenstellungen

Karl-Heinz Simsheuser ist Ingenieur und Theologe und seit 17 Jahren als Berater und Mediator selbständig. Foto: RP/SIMSHEUSER

Ratingen Bei der Volkshochschule bietet ein Experte kostenfrei die „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ an.

(RP/kle) Wer sich beruflich verändern will, die Richtung aber noch nicht genau kennt und gerne bei den ersten Schritten unterstützt werden möchte, der kann bei der Volkshochschule (VHS) Ratingen richtig sein: Karl-Heinz Simsheuser, selbst Ingenieur und Theologe und seit 17 Jahren als Berater und Mediator selbständig, bietet bei der VHS kostenfrei die „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ sowie die „Fachberatung zur Anerkennung von im Ausland erworbener Qualifikationen“ an. Im Interview stellt er sich und sein Angebot vor.

BBE - Beratung zur Beruflichen Entwicklung – was ist das?

Info Über 650 Veranstaltungen Fakten: Die Volkshochschule (VHS) Ratingen ist das kommunale Weiterbildungszentrum der Stadt Ratingen. Mit über 650 Veranstaltungen, über 16.000 Unterrichtsstunden und über 7.000 Belegungen pro Jahr ist sie der größte staatlich anerkannte und geförderte Weiterbildungsanbieterin in Ratingen. Jubiläum: Im vergangenen Jahr feierte die VHS das 100-jährige Bestehen.

Simsheuser Jede Person mit Wohnsitz in NRW hat die Möglichkeit, sich neun Stunden kostenfrei beraten oder coachen zu lassen. Die Beratung ist ein Angebot des Landes NRW in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozialfonds. Im Vordergrund steht dabei die berufliche Beratung, die bei einem frei arbeitenden Coach ziemlich teuer werden kann.

Welche Fragen können denn beraten werden?

Simsheuser Die häufigsten Fragen sind die nach beruflichen Alternativen, weil jemand mit seiner jetzigen Tätigkeit nicht zufrieden ist oder die Auflösung des Arbeitsvertrages bevorsteht. Dabei wird eine Bilanzaufnahme der persönlichen Stärken und Neigungen gemacht und ein Plan erstellt, wie jemand seinen Weg in eine Position findet, die seinen Neigungen entspricht. Dabei können auch die kompletten Bewerbungsunterlagen überarbeitet werden, und auch die Vorbereitung auf das Job-Interview gehört zum Beratungsumfang. Während der Fachberatung zur Anerkennung der beruflichen Qualifikationen unterstütze ich in dem Antragsverfahren und werte mit der Person ihre Wünsche sowie Möglichkeiten aus. Dieses Angebot gilt also für angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie sieht es aus mit dem Weg in die Selbständigkeit?

Simsheuser Auch für Selbstständige und für solche, die es werden wollen, können Fragen von der Idee zum Geschäftsaufbau und zur -entwicklung sowie zum Marketing behandelt werden. Auch die Frage nach Fördermöglichkeiten können behandelt werden.

Sie haben auch das Coaching erwähnt, wie verhält es sich damit?

Simsheuser Coaching für Fach- und Führungskräfte ist heute in aller Munde. Zuerst geht es darum, sich selbst besser kennen zu lernen und das eigene Kommunikations- und Konfliktverhalten zu verbessern. Eventuell vorhandene Blockaden können identifiziert und gelöst werden, damit Teilnehmer zusätzliche Freiheitsgrade haben und nicht immer in alte Muster zurückfallen.

Gibt es weitere Beratungsangebote der VHS Ratingen?

Simsheuser Zusätzlich zur Beratung bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse geben wir auch Bildungsschecks bzw. Prämiengutscheine aus. Hiermit werden die Kosten der beruflichen Weiterbildung für Beschäftigte oder Selbständige mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in NRW zu 50 % bis maximal 500 Euro übernommen. Ein Vorteil, der jährlich in Anspruch genommen werden kann.

Was zeichnet Sie Ihrer Meinung nach als Berater aus?

Simsheuser Als Ingenieur und Theologe habe ich lange beim Verein Deutscher Ingenieure gearbeitet und dort eine Abteilung zur Berufs- und Karriereberatung aufgebaut. Seit 17 Jahren bin ich selbstständig und habe meine Ausbildung zum Kommunikationsberater und Trainer im Schulz-von-Thun-Institut abgeschlossen. Zusätzlich habe ich eine systemische Ausbildung zum Organisationsentwickler und noch eine zum Mediator abgeschlossen. In der Bildungsberatung bin ich bereits sieben Jahre tätig und für meine Arbeit habe ich zwei Leitgedanken: 1. Willst du ein guter Trainer/Leiter/Mitarbeiter sein, schau erst mal in dich selbst hinein. 2. Meine Kunden konfrontiere ich am liebsten mit der Frage: Was will in Ihnen leben?

Wenn jemand die Beratung in Anspruch nehmen will, was muss man tun?