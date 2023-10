Ratinger Service Auf ein Käffchen mit der Polizei

Am Donnerstag, 26. Oktober, steht die Polizei in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Ratingen bereit. Hierzu kommt die Polizei mit einem historischen Café-Mobil nach Ratingen, um den Menschen im Rahmen der Bürgergespräche einen Kaffee, Cappuccino oder auch einen Kakao oder Tee zu spendieren.