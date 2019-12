Stadtgeschichte : So kam die Stadt zu ihrem Stadtrecht

Im Advent feiert die Stadt ihren Geburtstag. Die Stadterhebungsurkune, wertvollstes Pergament im Archiv, datiert vom 11. Dezember 1276.

Ob es heute Nachmittag beim Bürgermeister Kaffee und Kuchen gibt? Oder, ob er heute Abend die Besucher des Weihnachtsmarkts auf einen Glühwein einlädt? Angemessen wäre beides, denn „seine“ Stadt hat in diesen Tagen Geburtstag. Nun ja, es ist der 743. und kein runder. Aber – man soll doch die Feste feste feiern, wie sie fallen. Und vielleicht auch das, was bei einem ordentlichen Geburtstagsfest so üblich ist, nicht ausfallen lassen: über die alten Zeiten reden.

„Allen , die dieses Schreiben sehen oder hören, jetzt oder später. Haltet auf ewige Zeiten fest, was folgt: Es pflegt die Unwissenheit mit der Wahrheit zu kämpfen, und die Vergessenheit ist der Anfang von Streit ….. wenn nicht die Erinnerung an eine Tatsache durch das lebendige Wort der Zeugen oder durch die Schrift erhalten wird. Darum wollen wir, dass alle wissen, dass unsere Stadt Ratingen, wie sie da liegt, und alle unsere Bürger, die jetzt in Ratingen leben oder später leben werden, frei sein sollen.“

Während also hier schon der „Fortschritt“ eingeläutet ist, sammelt sich im benachbarten Dorf an der Düssel noch das Treibholz auf dem Rhein zum Bau Düsseldorfs, das erst zwölf Jahre später Stadtrechte bekommt. Die entsprechende Urkunde ist leider nicht mehr vorhanden.

Anlässlich des Wettbewerbs für Kunst am Bau, der angemessene Deko ins neu erstandene Rathaus-Foyer bringen sollte, hat sich die Künstlerin Gabriele Horndasch vornehmlich mit dem Inhalt der Ratinger Urkunde auseinandergesetzt und eine interessante Lösung entwickelt. Dieser Entwurf ist wie die anderen derzeit im Museum zu betrachten. Er machte nicht das Rennen, brachte aber einen zeitlosen Text zutage. Und der – in Zusammenarbeit zwischen Archivleiterin Dr. Erika Münster-Schröer und der Künstlerin generiert, noch heute von ursprünglicher Kraft zeugt.

Mit der Stadterhebung wurde Ratingen auch mit einer eigenen Gerichtsbarkeit ausgestattet. Der Sitz des Scharfrichters für das gesamte Herzogtum Berg befand sich in Ratingen. Er musste nicht nur Hinrichtungen, sondern auch Folterungen vornehmen, wenn das Gericht ihn damit beauftragte. Um 1500 gab es mehrere Prozesse wegen der Anklage des Schadenszaubers in Ratingen. Sieben Frauen wurden verdächtigt, zwei von ihnen im März 1500 verbrannt. Und die Legende mit dem Hl. Suitbertus, dem bei der Christianisierung der Daumen eingeklemmt wurde, hatte mit Sicherheit mehr mit dem Job des Scharfrichters zu tun als mit aufmüpfigen Ratingern. Im Schutze seiner Mauern und Türme entwickelte sich Ratingen im Mittelalter zu einem blühenden Handwerkerstädtchen, sagt die Geschichte. Vor allem Schmiede und Scherenschleifer hatten sich hier niedergelassen und stellten Scheren, Pfeile, Messer, Zirkel, Hämmer, Feuerbüchsen und Schwerter her. Wirtschaftlich wohlhabend konnte sich Ratingen noch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gegen das nahe Düsseldorf behaupten. Die Zahl der Häuser und Hofstätten stieg (1472) auf 278, die Einwohnerzahl lag bei 1100. In dieser Zeit besaß Ratingen sogar eine eigene Münze.