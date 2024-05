Neue Initiative So kämpft die Stadt Ratingen für den Erhalt der Notfallpraxis

Ausführlich werden darin die fatalen Folgen einer Schließung für die Akutversorgung nicht nur in Ratingen dargelegt. Denn die von der KV ins Feld geführten Notdienstpraxen in Nachbarstädten sind weit weg und ohnehin stark belastet. So ist die nächstgelegene Notdienstpraxis am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf-Bilk die einzige ihrer Art in ganz Düsseldorf. Die Folge wird eher sein, dass Menschen, die außerhalb der regulären Praxiszeiten einen medizinischen Notdienst benötigen, die Notdienstambulanzen der nächstgelegenen Krankenhäuser aufsuchen werden, obwohl sie eigentlich nicht so schwer erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus gehören. Die ausführliche Begründung für den Ratinger Protest kann dem Schreiben an NRW-Gesundheitsminister Laumann entnommen werden, der auf der städtischen Website www.ratingen.de verlinkt ist.