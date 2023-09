Umweltbewusstes Leben in Ratingen Auf einer Radtour gibt es Infos zur Nachhaltigkeit

Wer sich in Ratingen gerne bei einer Radtour über die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN informieren möchte, kann sich am kommenden Samstag, 23. September, ab 10.30 Uhr am Rathausvorplatz einfinden. „Bei der etwa 15 Kilometer langen Radtour nach Homberg werden wir spannende Ziele in Ratingen ansteuern, die die Relevanz der 17 Nachhaltigkeitsziele auch für die kommunale Ebene verdeutlicht“, so Tim Fuhrmann vom ADFC Ratingen.