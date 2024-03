Übungsserie, Teil sechs Mit dem TV Ratingen fit in den Frühling

In Übung fünf geht es um die Nackendehnung. Unsere Halswirbelsäule ist in Kombination mit unser Nacken- und Schulterregion sehr sensibel. Insbesondere durch langes Sitzen und Arbeiten am PC wird unsere Schulter -und Nackenmuskulatur gefordert. Fehlhaltungen führen zu Verspannungen und Kopfschmerzen. Beweglichkeitstraining zum Beispiel in Form von Dehnübungen eignen sich hervorragend, um die Länge der Muskeln beizubehalten und Verkürzungen vorzubeugen. Um die Beweglichkeit in der Region rund um die Halswirbelsäule zu fördern, eignet sich die folgende Übung perfekt. Hierfür stellen Sie sich aufrecht hin. Nun bewegen Sie ihr rechtes Ohr in Richtung der rechten Schulter. Beide Schultern bleiben dabei unten. Den linken Arm lassen Sie neben sich hängen. Versuchen Sie, hier eine Zugspannung in Richtung Boden aufzubauen. Sie werden bereits jetzt eine Dehnung auf ihrer linken Nackenseite spüren. Halten Sie die Spannung und wechseln Sie im Anschluss die Seite.