Ratinger Unternehmen So steht es um die regionale Wirtschaft

Es ist durchaus Licht am Horizont zu sehen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin schwierig sind. So lässt sich eine Kernbotschaft der Konjunkturumfrage formulieren, die die IHK Düsseldorf im Kreis Mettmann unter 244 Betrieben mit zusammen 18.300 Beschäftigten durchgeführt hat. Die RP fasst die wichtigsten Fakten zusammen.

Die wichtigsten Ergebnisse Auf den Energiemärkten ist es in den vergangenen Monaten zu einer gewissen Entspannung gekommen. Die Preise sind von ihren Höchstständen im vergangenen Sommer wieder deutlich gesunken. Akute Energieengpässe mit entsprechenden Rationierungen sind bislang nicht eingetreten. Sie werden zumindest für die nächsten Monate so gut wie ausgeschlossen. „Da zugleich die Engpässe bei Rohstoffen, Materialien und Vorprodukten allmählich abnehmen und für den Handel das Weihnachtsgeschäft passabel war, schätzt die Wirtschaft im Kreis Mettmann ihre Geschäftslage zu Jahresbeginn 2023 weiterhin leicht positiv ein“, beschreibt IHK-Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler das Ergebnis der aktuellen IHK-Konjunkturbefragung. Das gilt für alle Branchen mit Ausnahme der Dienstleister, bei denen sich positive und negative Meldungen genau die Waage halten. „Der Start ins neue Jahr ist damit geglückt, womit die Wirtschaft noch im letzten Herbst so nicht gerechnet hatte“, kommentiert Diestler erfreut. Angesichts der weniger trüben Rahmenbedingungen blickt die Wirtschaft im Neanderland nun auch nicht mehr so ausgemacht negativ auf das Jahr 2023 wie noch im letzten Herbst.