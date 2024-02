Karneval in Ratingen-Eggerscheidt So geht Altweiber im Kessel am Pött in Eggerscheidt

Et Trin, in Ratingen auch die Hoppeditze, ist die ewig unverheiratete Dorfjuffer. Sie war auch im vergangenen Jahr wieder millimeterscharf an einer Hochzeit vorbeigeschrammt. Zum Ende ihres 2023er-Dramas sang ein gemütsbeglückend-schönes Gesangsduett mit Martin Herzberg. Weit über vier Stunden tolles unverbrauchtes und unideologisches Programm im Kessel am Pött, das ist Karneval in Eggisch, mit Frohsinn und „Sellerie-Salat“. Und genau das ist in seiner feinen Fröhlichkeit eine gute Medizin – besonders in dieser Zeit.