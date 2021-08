Tipps vom Fachmann : So funktioniert die Kühlung der eigenen vier Wände bei Hitze

KREIS METTMANN Dämmung, Rollläden sowie Fassaden- und Dachbegrünung können helfen, die Wohnung kühl zu halten. Tipps dazu gibt auch der Kreis Mettmann.

(RP) Die Auswirkungen des Klimawandels in Nordrhein-Westfalen konnten in den vergangenen Wochen anhand der verheerenden Flutschäden aus nächster Nähe beobachtet werden. Aber nicht nur Starkregenereignisse nehmen zu, sondern auch Hitzewellen und Trockenphasen belasten unser Wohlbefinden immer häufiger. Ein guter sommerlicher Wärmeschutz in den eigenen vier Wänden gewinnt daher zunehmend an Bedeutung und sollte bei Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am eigenen Haus von Anfang an mit eingeplant werden.