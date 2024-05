Ratinger Großprojekt Rat trifft Vorentscheidung für neues Ratinger Hallenbad

Nach der Aktualisierung der Ausarbeitungen aus 2022 auf ein aktuelles Kostenniveau zeigt sich, dass die Kostensteigerung bei Variante 1, vor allem mit Blick auf die Investitionskosten, die Wirtschaftlichkeit der Ratinger Bäder spürbar belasten würde. Als Varianten dazu wurden die zwei weiteren Szenarien im Rat zur Abstimmung gebracht. Der reine Ersatzneubau des Bades würde in der Konsequenz dazu führen, dass zwar mittelfristig ein Badebetrieb vorhanden wäre, die heute schon bestehenden Kapazitätsengpässe in den Wasserbelegungen würden damit aber nicht behoben. Das aktuelle Kapazitätskonzept, das bei einem 1:1-Ersatzneubau erhalten bliebe, sei nur sehr eingeschränkt in der Lage, die Kernstadt Ratingen mit Kapazitäten für Schwimmsport zu versorgen.