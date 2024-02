Ratinger Innenstadt Der Ratinger Marktplatz wird zur großen Partymeile

Info

Die Innenstadt war an bestimmten Stellen durch Gitter abgeriegelt. An den Eingängen standen Kontrollen. Ein Team aus Mitgliedern des Jugendrats schenkte Getränke aus. Mineralwasser wurde kostenfrei ausgegeben, Bier gab es für 2,50 Euro. Für einen möglichst verletzungsfreien Ablauf wurden alle Gäste gebeten, auf mitgebrachte Getränke in Glasflaschen zu verzichten. Gegen 14 Uhr lief die Party unter freiem Himmel aus, es rückten die Kehrmaschinen vom Baubetriebshof an. Wer sich jetzt gerade warmgeschunkelt hatte, der konnte indoor weiter feiern. Auf Jugendliche wartete ab 15.11 Uhr eine Party in der Stadthalle. DJs aus dem Jugendzentrum Manege sorgten für einen nahtlosen Übergang der Party. Das Mindestalter betrug übrigens 14 Jahre.