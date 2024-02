Großprojekt in Ratingen Stadt findet Partner für großes Schwarzbach-Quartier in Ratingen Ost

Für die in Kritik geratene städtische Wirtschaftsförderung mag es ein Befreiungsschlag sein – auch für Bürgermeister Klaus Pesch, der sich angesichts der Tristesse auf dem brachliegenden Areal des Schwarzbach-Quartiers immer wieder erklären musste. Zentrale Frage: Wann tut sich endlich etwas auf dem Gelände in Ost mit besten Verkehrsanbindungen? Die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsausschusses haben nun eine klare Antwort erhalten – dies mithilfe eines Konzeptes, das der RP exklusiv vorliegt. In einem Überblick werden die wichtigsten Fragen beantwortet.