Notdienst zu Silvester Ärzte versorgen ihre Patienten auch an Feiertagen

Ratingen · Auch Ärzte machen mal Pause. Was aber, wenn ausgerechnet am Feiertag akute gesundheitliche Beschwerden auftreten? Die KV Nordrhein bietet Informationen zum ärztlichen Notdienst an.

27.12.2022, 14:47 Uhr

Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher können die telemedizinische Beratung kontaktieren. Foto: dpa/Annette Riedl