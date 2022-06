Sie haben Spaß an der Sache (von links): Michael Lumer (Heimatverein), Frank Schlosser (Stadtwerke) und Friedhelm Voßen (Heimatverein) an Stromkästen mit historischen Bildern an der Ecke Hans-Böckler-Straße, Poststraße und Bechemer Straße. Foto: Achim Blazy (abz)