Proteste auf Karnevalswagen Lage der Bauern war Thema beim Zoch in Ratingen

Zuletzt hatten die Kreisbauern mit einem Mahnfeuer bekräftigt, dass sie ihre Proteste fortführen werden. Und die Aktion zeigte, wie die Stimmungslage ist: schlecht. Martin Dahlmann, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Mettmann, betonte, dass neben dem dauerhaften Abbau von Steuervorteilen für Agrardiesel in Höhe von rund 450 Millionen Euro auf die Landwirte nach Regierungsangaben bereits in diesem Jahr Kosten in Höhe von rund 247 Millionen Euro durch die steigende CO ₂ -Bepreisung zukommen werden. Für 2025 werde die Summe des CO ₂ -Preises beim Agrardiesel bereits auf 302 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: In diesem Jahr waren es noch 164 Millionen Euro.