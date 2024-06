Ein Novum bei der zweiten Auflage So erfolgreich war der Ratinger Firmenlauf

Ratingen · Rund 750 Aktive nahmen die Strecke am Grünen See in Angriff. Es herrschte eine tolle Stimmung. Im kommenden Jahr will man einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen.

17.06.2024 , 10:30 Uhr

Ein imposantes Teilnehmerfeld gab es beim zweiten Ratinger Firmenlauf. Foto: RP/Veranstalter