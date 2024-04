Baustellen ohne Ende Brachter Straße in Ratingen droht Verkehrschaos

Der drohende Verkehrskollaps auf der Brachter Straße (und nicht nur dort) hat nun die SPD-Fraktion auf den Plan gerufen. Ab Mitte Mai wird die Brachter Straße in Höhe des Kreuzes Ratingen Ost nur einspurig verlaufen. Der Verkehr wird dann über eine Baustellenampel geregelt. Diese Regelung gilt erst in Richtung Ratingen und ab Mitte Juli dann in Richtung Homberg/Wülfrath. „Die Maßnahme an sich und die Kommunikation dazu sind katastrophal für die Pendler, aber eben auch für die Homberger“, betont Mathias Siegmund, SPD-Ratsherr und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ratingen.