Umweltvergehen So dreist handeln die Müllsünder

Es ist noch nicht allzu lange her. Da gab es bei Fußgängern im Schwarzbachtal das blanke Entsetzen. Mitten in der puren Idylle, am Rande eines Feldes auf der Hasselbecker Straße, hatten Unbekannte dunkelbraune Steine abgekippt. Die Kommunalen Dienste der Stadt hatten den Fund abgesperrt und wollten die Steine in den nächsten Tagen abtransportieren.