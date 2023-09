Ratinger Innenstadt So schön war der Ratinger Bauernmarkt

Stammgäste des großen Bauernmarktes, vom innerstädtischen Werbering City-Kauf stets mit viel Engagement veranstaltet, können es ja nicht abwarten. Nicht selten sind sie bereits deutlich vor der offiziellen Eröffnung da – und so war es auch am Sonntag. Bestes Herbstwetter mag viele Besucher dazu bewogen haben, die 27. Auflage dieses überregional bekannten Marktes so früh wie möglich anzusteuern.