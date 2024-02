Ratinger Karneval So kunterbunt war der Ratinger Rosenmontagszug

Um 11.11 Uhr sollte sich der Zug offiziell in Bewegung setzen. Narren, die begehrte Plätze in Beschlag nehmen wollten, waren aber schon sehr viel früher an ihrem persönlichen Lieblingsort, so zum Beispiel am Theodor-Heuss-Platz, der ebenso prall gefüllt war wie natürlich der Marktplatz, also das Epizentrum dieses närrischen Bebens.