Bilanz und Ausblick So aktiv ist der Bürgerverein Homberg

Klaus Hellwig, Vorsitzender des Bürgervereins Homberg, und sein Stellvertreter Klaus Surmann, der auch Pressesprecher ist, können sich über ein sehr aktives Vereinsleben freuen. Doch sie wissen auch: Man muss im Vorstand an eine Verjüngung denken und auch stärker jüngere Menschen in die Gemeinschaft einbinden. Das könnte zum Beispiel über einen Mitgliedsbeitrag für die ganze Familie (50 Euro) gehen. „Es werden durchaus viele Ideen an uns herangetragen, doch die Umsetzung ist nicht so einfach.“ Fest steht: Viele Veranstaltungen des Vereins sind ausverkauft, und das sogenannte Brasselkommando besteht aus einem festen Stamm. „Auf diese Truppe können wir uns voll verlassen“, betonen die Beiden im RP-Gespräch.