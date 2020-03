Sozialverbände : SKFM und Frauenhäuser in Zeiten von Corona

Kreis METTMANN (magu) Home office, keine Schule und die Kindertagesstätte ist auch geschlossen. Alle zuhause bleiben – und das den ganzen Tag über. Was schlimmstenfalls passieren kann, wenn alle aufeinander hocken, kannten die meisten bislang nur als „Weihnachtsblues“.

Die Sozialverbände sind in Anbetracht der „Corona Krise“ alarmiert. So auch der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM), unter dessen Dach das Frauenhaus für den Kreis Mettmann angesiedelt ist. Derzeit leben dort acht Frauen mit ihren Kindern, mehr Platz gibt es nicht. Hinzu kommt, dass es im Haus selbst nur wenige Möglichkeiten für das gibt, was derzeit als „soziale Distanzierung“ gefordert wird. „Von einem Kind kann man sich nicht sozial distanzieren“, stellt Lilo SKFM-Geschäftsführerin Lilo Löffler klar. Würden die Frauen sonst gemeinsam an einem großen Tisch essen, habe man die Essenszeiten nun entzerrt. Das Gemeinschaftsgefühl wolle man aber unbedingt erhalten, gerade in Zeiten wie diesen. Die Frauen und ihre Kinder sollen sich dort geborgen fühlen – eben wie in einer „großen Familie“. Aus dem Weg gehen könne man sich im Haus ohnehin nicht. Allerdings gebe es mittlerweile mehrmals am Tag deutliche Hinweise auf die Hygienevorschriften.