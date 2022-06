SkF Ratingen : Gut behütet in den Ruhestand verabschiedet

Ratingen Die bisherige Geschäftsführerin des SkF Ratingen, Marie-Therese Wirtz-Dürr, hört auf. Zu ihren Ehren gab es ein Abschiedsfest auf dem Hof bei Rock & Rolli.

(RP) Ein lockeres Abschiedsfest hatte sich die Geschäftsführerin des Sozialdienst katholischer Frauen Ratingen , Marie-Therese Wirtz-Doerr, nach 27 Jahren in der Leitung gewünscht. Und so kamen etwa 80 geladene Gäste, Mitarbeitende und Wegbegleiter im Hof des Sozialkaufhauses Rock und Rolli zusammen.

Auch das Aprilwetter tat der gelösten Atmosphäre keinen Abbruch. Kurzerhand wurden Regenschirme aus dem Sozialkaufhaus organisiert und die Besucher konnten so gut beschirmt weiter dem kurzweiligen Programm folgen. Um Kopfbedeckungen ging es auch bei der Würdigung der beruflichen Meilensteine der scheidenden Geschäftsführung. In einer Modenschau wurden die verschiedenen Hüte präsentiert, die sie sozusagen dienstlich zu tragen hatte.

Wirtz-Doerr war seit dem 1. Juni 1995 mit einer Unterbrechung Geschäftsführerin des SkF Ratingen. Als Erziehungswissenschaftlerin hatte sie ihre berufliche Laufbahn in einem Jugendzentrum begonnen. Nach einigen Jahren im Diözesan-Caritasverband in Köln wurde sie Geschäftsführerin des SkF in Ratingen. In die Dienstjahre von Marie-Therese Wirtz-Doerr fielen unter anderem die Gründung des Vereins zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung, die Ausgründungen der beiden gGmbHs (Beschäftigungsförderung und Sozialpsychiatrisches Zentrum) sowie der Aufbau und die Begleitung von Gewaltlos.de.