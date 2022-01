Für mehr Diversität : SkF Ratingen unterstützt die Initiative #OutInChurch

Ratingen Mehr als 20 katholische Verbände und Organisationen – darunter auch der SkF – haben eine gemeinsame Erklärung verfasst und veröffentlicht.

(RP) „Die katholische Kirche ist so vielfältig wie die Gesellschaft selbst und Heimat für jeden. Niemand darf wegen der eigenen sexuellen Orientierung und /oder geschlechtlichen Identität diskriminiert oder ausgeschlossen werden“, stellen über 20 katholische Verbände und Organisationen – darunter auch der SkF – in einer gemeinsamen Erklärung fest.

Sie unterstützen damit die Initiative #OutInChurch – für eine Kirche ohne Angst. Die beteiligten Verbände und Organisationen betonen die Notwendigkeit von mehr Diversität in der katholischen Kirche. Es dürfe nicht länger hingenommen werden, dass Menschen in kirchlichen Kontexten – seien es Hauptberufliche im kirchlichen Dienst oder Ehrenamtliche in Verbänden – aus Angst gegenüber Kirchenvertretern ein Schattendasein führen müssen, wenn sie nicht dem von der Kirche normierten Geschlechterbild entsprechen. Darum sei ein Outing im Rahmen von #OutInChurch ein mutiger und für viele sicherlich kein einfacher Schritt, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, der sich auch der SkF Ratingen angeschlossen hat.