Soziale Arbeit in Ratingen : Sozialkaufhäuser mit Online-Angebot

Melanie Lochte, Sozialarbeiterin der Möbelkammer, hält im Shutdown Kontakt zu den Teilnehmern der Beschäftigungsprojekte. Foto: SkF

Ratingen In der„Möbelkammer“ und bei „Rock und Rolli“ geht die Arbeit hinter geschlossenen Türen weiter. Per E-Mail oder Telefon können Interessierte sich nun eine Auswahl an Waren zusammenstellen lassen.