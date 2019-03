Ratingen : SkF Ratingen feiert sein 111-jähriges Bestehen

Ratíngen (RP) Der SkF Ratingen blickt dieses Jahr auf 111 Jahre Hilfe für Menschen in Not zurück. Seit 1908 wird der Fachverband der katholischen Kirche in Ratingen von Frauen getragen und verantwortet. Seitdem sehen und verstehen diese den Anspruch an ihre Arbeit besonders darin, Menschen in Not Hilfe und Helfer zu sein, gemeinschaftlich Perspektiven zu entwickeln und auf eine solidarische Gesellschaft hinzuarbeiten, in der Ausgrenzung keinen Platz hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im SkF leisten derzeit mehr als 100 berufliche und 200 ehrenamtliche Mitarbeitende unbürokratische und individuelle Hilfe, unabhängig von Weltanschauung, Nationalität und Konfession der Hilfesuchenden. Jeder Mitarbeitende ist ein kleiner Stein des großen Mosaiks, welches die Vielfalt und Farbe der Hilfeleistung und des Engagements veranschaulicht und den SkF Ratingen seit 111 Jahren zu dem macht, was er heute ist! Das Jubiläumsjahr möchte der SkF feierlich begehen und mit Kooperationspartnern, Spendern, Stiftern und Ideengebern gezielt in den Austausch kommen. Hierzu wird es über das ganze Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen geben.