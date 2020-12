Ratingen : Politik: Jugendrat wird weiter gestärkt

Ratingen Mit einem Sitz ist man nun auch im wichtigen Jugendhilfeausschuss vertreten.

Dazu zählt der Stadtjugendring, der drei Mitglieder in den Ausschuss entsenden kann. Für den neuen Jugendhilfeausschuss hat der Stadtjugendring diesmal einen der ihm zustehenden Sitze an den Jugendrat abgetreten. „Wir möchten die langjährige engagierte Arbeit des Jugendrates unterstützen. Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Jugendverbänden und den Mitgliedern des Jugendrates zu intensivieren“, erklärte Dirk Lahn vom Stadtjugendring.

Für diese Aufgabe hatten die Mitglieder des Jugendrates in einer Videokonferenz den 18-jährigen Schüler Orion Raunig vom Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg nominiert. „Ich freue mich, die Interessen der jungen Menschen im Jugendhilfeausschuss vertreten zu dürfen, und ich werde mein Stimmrecht in ihrem Interesse nutzen“, sagte der frisch vereidigte Orion Raunig. Neuer Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist Sebastian Wladarz (CDU), sein Stellvertreter ist Rainer Vogt (BU).

Der Jugendrat ist in der Stadtgesellschaft sehr aktiv. Ein Beispiel: Die Taschengeldbörse lebt und funktioniert auch in Zeiten der Pandemie. „Gerade jetzt in der Corona-Krise ist die Taschengeldbörse ein wichtiges Angebot. Sie leistet einen guten Beitrag zur Unterstützung von älteren und gehandicapten Menschen in unserer Stadt, wenn sie Hilfen bei kleinen Erledigungen brauchen“, sagt Koordinator Benedikt Dörkes. Nicht möglich sind derzeit Tätigkeiten im Haushalt oder die von Senioren oft nachgefragten Hilfen und Beratungen beim Umgang mit Smartphone und Tablet. Dörkes: „So etwas kann man auf Distanz schlecht machen.“ Nach wie vor stehe der Grundgedanke „Junge helfen Alten“ im Vordergrund – und nicht das Geldverdienen.