Bilanz : Unruhiger Jahreswechsel für Feuerwehr und Rettungsdienst

Lagebesprechung: Am späten Montagabend kam es an der Berliner Straße zum größten Einsatz rund um die Jahreswende. Foto: Feuerwehr Ratingen

Ratingen (köh) Der Jahreswechsel in Ratingen verlief aus Sicht der Feuerwehr Ratingen sowohl im Brandschutz als auch im Rettungsdienst unruhig. Zu einem Großeinsatz an der Berliner Straße kam es am späten Montagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

85 Feuerwehrleute wurden aufgeboten, um stark qualmendes Feuer auf dem Balkon eines neunstöckigen Hochhauses zu löschen, das sich in eine Wohnung auszubreiten drohte. Es gab sechs Verletzte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Feuerwerkskörper das Feuer ausgelöst haben. Am Donnerstag soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden.

Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause, ein anderer Mann wurde durch Rauchgase so schwer verletzt, dass er in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden musste. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Für die Neujahrsnacht verzeichnete Feuerwehrchef René Schubert allein für die Feuerwehr elf Einsätze. Damit wurde der Mittelwert der vorhergehenden fünf Jahreswechsel von zwölf Brandschutzeinsätzen leicht unterschritten. „Die überwiegende Anzahl der Alarme bezog sich auf kleinere Einsätze“, so Schubert. An der Jenaer Straße, der Fester Straße und der Ringstraße hatten sich Gegenstände auf Balkonen entzündet – zum Glück konnten die Bände jeweils auf diese Bereiche beschränkt werden. Daneben entzündete sich eine Hecke und Teile einer Garage, in der Tiefgarage der Stadthalle brannte Abfall. Müllcontainer entzündeten sich in an der Eggerscheidter Straße wie auch an der Elsa-Brandström-Straße, wo der Brand auch das angrenzende Gebäude beschädigte.

Im Rettungsdienst verlief die Nacht besonders unruhig. 37 Einsätze mussten bewältigt werden. Der Fünfjahres-Durchschnittswert liegt hier bei 29 für Ratingen.

Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr verbrachten eine ganze Reihe von Freiwilligen Feuerwehrleuten der Standorte Ratingen-Mitte, Lintorf und Homberg den Jahreswechsel in den Gerätehäusern. So konnten auch Ehrenamtliche schnellstens ausrücken und helfen.

Die Einsatzzentrale wie auch die Führungsdienste waren verstärkt besetzt. In der Hochphase wurden die Einsätze aus der Ratinger Zentrale heraus gelenkt.