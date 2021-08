Rangerin Silke Thus aus Heiligenhaus : „Wir sind in der Natur nur zu Gast“

Naturschutzwartin Silke Thus im Vogelsangbachtal, ihrem Gebiet. Zusätzlich ist sie Nabu-Beauftragte der Stadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Naturschutzwartin Silke Thus wendet sich mit einem dringenden Appell an alle, die gern im Landschaftsschutzgeboiet im Heiligenhauser Norden unterwegs sind. Ihr Anliegen: Ohne Rücksicht geht es gerade hier nicht.

Rangerin, das ist eine der Bezeichnungen für das Ehrenamt, das Silke Thus im Auftrag des Kreises übernommen hat. Naturschutzwartin für Heiligenhaus Nord, das ist die offizielle Bezeichnung. Ihr selbst kommt es auch weniger auf Titel an. Sondern auf einen Teil ihres Lebens, der ihr besonders am Herzen liegt.

Sie ist im Allgemeinen keine Freundin großer Worte, lässt lieber Taten sprechen. Umso bemerkenswerter, dass sie sich nun mit einem Appell an alle Heiligenhauser wendet: „Im Heiligenhauser Stadtgebiet gelegen finden wir das Naturschutzgebiet Vogelsangbachtal, ein Kleinod das es zu erhalten gilt. Im Grunde sind es nur zwei ganz einfache Dinge, die wir beachten sollten: Auf den Wegen bleiben und Hunde nicht frei laufen lassen.“ So einfach beginnt Naturschutz für die Rangerin.

INFO Fledermaus-Experte am Telefon Dietmar Albrecht ist zu erreichen unter 02051 84573 oder 0171 7523866. Zurzeit sieht er sich nur noch in der Lage, telefonisch zu beraten, „mehr geht einfach nicht“, kommentiert die Heiligenhauser Naturschutzwartin.

Warum sind diese beiden Dinge so wichtig? „Die Waldtiere, die hier leben, benötigen ruhige Rückzuggebiete. Anders als Ihr lieber Gefährte, der Hund, müssen die Tiere des Naturschutzgebietes ihr Futter eigenständig suchen. Hier gibt es kein feinstes Gourmet-Futter, das regelmäßig angeboten wird. Vor allem im Winter und während der Zeit der Jungenaufzucht ist dies ein großes Thema. Außerdem sind sie Wind und Wetter ausgesetzt und wenn sie durch Beunruhigung unnötig Energie verbrauchen, fehlt diese in Notzeiten.“

Daher ihre große Bitte an alle, die die Natur im Schutzgebietalle möchten: Nehmt Rücksicht auf die Natur. Wir sind hier nur zu Gast.

Was ist der Hintergrund des Appells? „Immer wieder spreche ich Hundehalter an, die ihren Liebling nicht angeleint haben und immer wieder dringe ich nicht durch. Man begegnet mir oft ohne Verständnis. Daher versuche ich jetzt mal die Sachlage etwas drastischer darzustellen: Ich appelliere an alle unbelehrbaren, rücksichtslosen Hundehalter ihre Haus-bzw. Wohnungstür offen stehen zu lassen. So kann jeder jederzeit eintreten, auf den Esstisch klettern oder mit schmutzigen Schuhen durch das Bett laufen. Und genau das muten Sie den Wildtieren zu, wenn Sie sich nicht benehmen wie ein Gast. Ich wünsche mir nicht mehr, als dass alle, die Bewohner und Gäste des NSG diese wunderbare Gegend genießen und dass auch die kommenden Generationen dieses einmalig schöne Bachtal noch so erleben können.“

Und ein zweites Thema hat Silke Thus aktuell besonders im Auge: „In diesem Jahr erreichen mich als Nabu-Stadtbeauftragte für Heiligenhaus immer wieder Anrufe von Menschen, die beim genauen Hinsehen Tiere in Not entdeckt haben. Unter diesen Tieren sind auch Fledermäuse, seien sie verletzt oder zu jung, um alleine zu überleben.“