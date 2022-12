Siedlerverein 1947 Siedlerverein feiert 75. Geburtstag

Ratingen · Um der akuten Wohnungsnot zu begegnen, gründete sich im Jahr 1947 in Ratingen Süd der Siedlerverein. Begleitet von Not und Entbehrungen entstanden in Eigenarbeit Dutzende Häuser. Der Verein hält bis heute zusammen.

15.12.2022, 15:02 Uhr

Gemeinschaft ist Trumpf 6 Bilder Foto: Stadtarchiv Ratingen