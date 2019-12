Kurse : Sie hat viele Bildungstipps parat

Sabrina Rommerskirchen vom katholischen Familienbildungswerk und Kollege Thomas Manke haben das neue Programm vorgestellt.

Dem Kleinstkind soll es an nichts fehlen – den größeren Jungen und Mädchen zwar auch nicht und schon gar nicht den Erwachsenen – aber den ganz Kleinen gilt doch das größte Interesse ihrer Eltern und der katholischen Familienbildungsstätte Ratingen.

Im neuen Programm, das mit dem neuen Jahr beginnt, gibt es schon traditionell eine Reihe von Veranstaltung für die letzte Zeit des Babys im Mutterleib, bis dann das Angebot altersmäßig sehr kleinschrittig Richtung Kindergarten und Schule geht. Dennoch führen die Kurse schließlich hin zum Gedächtnistraining für Menschen, die sich an ein ganzes Leben erinnern möchten.

Anmelden: Schriftliche Anmeldungen für Angebote der katholischen Familienbildungsstätte Ratingen sind bis zu sieben Tagen vor Kursbeginn möglich. Sie sind einmal mit den eingehefteten Anmeldekarten im gedruckten Programmheft, zum anderen auf den entsprechenden Seiten in der Online-Version des Programms möglich. Die Programmhefte gibt es unter anderem im Büro der Familienbildungsstätte, Kirchgasse 1.

Am bewährten Sortiment mangelt es nun gar nicht, wie jeder erfolgreiche Besucher leicht feststellen kann. Ob nun Männer an den Herd gestellt werden, ob türkisch, ägyptisch oder pakistanisch gekocht wird, ob das Essen roh oder gar ist, für Allein-Esser oder verliebte Pärchen und sogar mit so genannten genialen Nudeln hantiert wird: Alles kein Problem.