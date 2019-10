Gesundheit : Sicherheitssystem begleitet den Klinikalltag im EVK

(RP) Beinahe-Fehler melden, das ermöglicht das seit 2011 im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann installierte web-basierte Meldesystem CIRS. Die Abkürzung steht für „critical incident reporting system“ und ist ein aus der Luftfahrt bekanntes anonymes Berichtswesen, um kritische, im Arbeitsalltag aufgetretene Vorfälle zu melden.

„Angefangen von einer aufstehenden Brandschutztür, die im Brandfall nicht schließen kann, über einen Arztbrief mit Patienteninformationen, der statt in der Datentonne im Altpapier gelandet ist, bis hin zu einer unleserlichen Handschrift, aus der nicht deutlich hervorgeht, was der Arzt verschreibt, können beziehungsweise sollen aufmerksame Mitarbeiter wirklich alles melden, was zu Fehlern und Risiken in der Patientensicherheit führen kann“, erklärt Janina Frings, Leiterin des Qualitäts- und Risikomanagements das System.