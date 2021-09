Ratinger Sicherheit : Gratis-Sicherheitswesten für Radler

So sieht die Sicherheitsweste für Radfahrer aus, die man in der städtischen Tourist-Info abholen kann. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Einige Westen wurden bereits bei Aktionen rund ums Stadtradeln verteilt.

(RP) Spezielle Sicherheitswesten für Radler stehen in der städtischen Tourist-Info im Rathaus kostenlos zur Abholung bereit. Die Besonderheit: Ein Aufdruck auf dem Rücken macht auf das Abstandsgebot beim Überholen von Radfahrern aufmerksam. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass innerorts mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden müssen, wenn ein Kraftfahrzeug ein Fahrrad überholt (bei höheren Geschwindigkeiten außerorts sogar zwei Meter). Diese Regel ist aber vielen nicht bekannt, daher kommt es immer wieder zu Überholmanövern, bei denen sich Radler bedrängt fühlen oder gar gefährdet werden.

Anlässlich einer Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit hatten deshalb der Kreis Mettmann, die Polizei und die Kreisverkehrswacht diese Sicherheitswesten anfertigen lassen. Einige wurden bereits bei Aktionen rund ums aktuell laufende Stadtradeln verteilt. Sie sind jetzt kostenlos im Rathaus an der Minoritenstraße 2 bis 6 erhältlich, und zwar in der Tourist-Info neben dem Bürgerbüro (so lange der Vorrat reicht).