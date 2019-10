Ratingen : Sexualdelikt: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

(kle) Am 28. September ist eine junge Frau gegen 4.15 Uhr am Sittardplatz in Mönchengladbach Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Nun sitzt ein dringend tatverdächtiger 18-Jähriger in Untersuchungshaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er war gestern in der Zentralen Unterbringungseinrichtigung in Ratingen festgenommen worden.

Zur Vorgeschichte: Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamten zunächst nach Frankreich – genauer gesagt zu einem dort gemeldeten und polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 18-jährigen Mann.

In intensiver Zusammenarbeit mit Beamten der Fahndung und der Kriminalwache in Mönchengladbach ergab sich der Verdacht, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen nahezu gleichnamigen Mann handeln könnte, der polizeilich in Mönchengladbach bereits in Erscheinung und erkennungsdienstlich behandelt worden war. Allerdings wichen die weiteren Personaldaten zunächst deutlich von denen des ermittelten Mannes in Frankreich ab.

Die Ermittler forderten die polizeilichen Unterlagen des 18-Jährigen bei den Kollegen in Frankreich an. Anschließende weiterführende Ermittlungen ergaben, dass Personengleichheit vorlag und es sich somit tatsächlich um denselben jungen Mann handelt.

Sie fanden heraus, dass sich der guineische Mann derzeit in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Ratingen befinden müsste.

Die Kriminalbeamten beantragten über die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einen Haftbefehl gegen ihn.