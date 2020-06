Ratingen : Neue Packstationen in West und Homberg

An der Jenaer Straße 15 in Ratingen West gibt es eine neue DHL-Packstation. Ein Automat umfasst 126 Fächer. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die DHL hat zwei weitere Automaten in Betrieb genommen – mit jeweils 126 Fächern. Die DHL hat nach eigenen Angaben den Packstation-Service bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt und betreibt heute mit über 5.000 Automaten mit rund 500.000 Fächern ein bundesweit einzigartiges Packstationsnetz. Die DHL-Packstation sei leicht zu bedienen und zumeist rund um die Uhr verfügbar.

(RP) Die DHL knüpft nach eigenen Angaben das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat nun zwei neue Packstationen in Betrieb genommen. Die erste Packstation befindet sich in Ratingen West an der Jenaer Straße 15. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 126 Fächer. Die Zweite befindet sich in Homberg, Am Weinhaus 15. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst ebenfalls 126 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL- Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.