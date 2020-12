Ratinger Service : Geplante Bürgerbüro-Termine bis 9. Januar bleiben bestehen

Ratingen Das Bürgerbüro bleibt geöffnet, schränkt aber den Publikumsverkehr ein. Die städtische Musikschule hat für die letzte Woche vor den Ferien bereits ab Montag auf Online-Unterricht umgestellt. Für die übrigen Bereiche der Stadtverwaltung gilt wie bisher: Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Bürgerbüro-Termine, die für den Zeitraum bis zum 9. Januar bereits gebucht sind, werden planmäßig bearbeitet. Es werden für diese Zeit jedoch keine zusätzlichen tagesaktuellen Termine in der Online-Terminvergabe freigeschaltet oder anderweitig vergeben. Lediglich dringende Notfälle werden weiterhin bedient.

Die Stadtverwaltung geht in den Lockdown

Düsseldorf : Die Stadtverwaltung geht in den Lockdown

Städtische Einrichtungen in Hückeswagen

Städtische Einrichtungen in Hückeswagen : Stadtverwaltung schließt für Publikumsverkehr komplett

In einem solchen Fall wird um vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter 02102/550-3222 oder -3232 gebeten. Die Abholung von fertigen Ausweisdokumenten an der Infotheke ist weiterhin möglich. Am Samstag, 2. Januar 2021, bleibt das Bürgerbüro geschlossen.