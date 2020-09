Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminaliltät-Vorbeugung : Klüger gegen Betrüger: Die Kreispolizei informiert

Die Polizei hat auch schon in der Ratinger Innenstadt intensiv informiert. Immer wieder geht es bei den Gesprächen um falsche Polizeibeamte, die Senioren am Telefon massiv unter Druck setzen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Betrüger schlugen auch in Ratingen zu. Deshalb bietet die Kreispolizei in Mettmann zwei große Info-Veranstaltungen für Senioren und Angehörige an. Man will die Teilnehmer für Gefahren durch Trickbetrüger umfassend und nachhaltig sensibilisieren.