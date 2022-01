Fall in Heiligenhaus : Trickbetrüger erbeuten fünfstellige Summe von Seniorin

Fall in Heiligenhaus

Heiligenhaus Unbekannte Trickbetrüger haben eine 87-jährige Seniorin und ihren 89-jährigen Ehemann um eine hohe Summe Bargeld gebracht. Die Polizei warnt erneut vor dreisten Betrugsmaschen.

(RP/köh) Die Polizei rekonstruiert den Fall so: Kurz nach 10 Uhr morgens am vergangenen Freitag erhielt die Rentnerin den Anruf einer weinenden Frau. Diese gab ihr zu verstehen, dass sie ihre Tochter sei und einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sei durch die Polizei festgenommen worden, könne aber durch die Zahlung einer Kaution frei kommen. Dafür benötige sie einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Durch geschickte Gesprächsführung mehrerer Personen, welche sich unter anderem auch als Polizeibeamte ausgaben, gelang es den Anrufern die Heiligenhauserin derart unter Druck zu setzen, dass diese den Geldbetrag beschaffte. Schließlich wurde die 87-jährige zum Parkplatz eines örtlichen Discounters gelotst, wo sie einer Frau das Geld übergab.

Bei der Polizei konnte sie folgende Beschreibung der Frau abgeben, die das Geld in Empfang genommen hatte: Sie war etwa 35 Jahre alt und von normaler Statur, hatte ein rundliches Gesicht und sprach mit zarter Stimme. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Mütze und einer engen dunklen Winterjacke.

Die Polizei fragt im Zug der laufenden Ermittlungen: Wer hat am Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes an der Velberter Güterstraße gemacht oder kennt jemanden, auf den die Beschreibung der Abholerin passt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6150 entgegen.