Wegen Corona : Städtische Seniorentreffs bleiben vorerst geschlossen

Während des Lockdowns haben die städtischen Mitarbeiterinnen so manchen Film für die Senioren gedreht. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen (jün) Die fünf städtischen Senioren- beziehungsweise Mehrgenerationentreffs in Ratingen-Mitte, -Süd, -Ost, -West und Tiefenbroich befinden sich seit dem 20. Dezember in der Winterpause und hätten eigentlich am Montag, 10. Januar, wieder ihre Türen öffnen sollen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung bleiben die Treffs jedoch zunächst einmal bis zum 31. Januar geschlossen.

Um die Verbindung zu ihren älteren Besucherinnen und Besuchern aufrecht zu erhalten und für ein wenig Abwechslung zu sorgen, wird das Mitarbeiterteam der städtischen Senioren-Begegnungsstätten wieder verstärkt den „digitalen Seniorentreff“ auf YouTube nutzen und dort eigene Videos einstellen. Auf den Kanal gelangt man am besten über den Link senioren-ratingen.de.