Ratingen : Die Senioren-Union tagt

(RP) Der Kreisverband der Senioren-Union der CDU lädt für Donnerstag, 31. Oktober, ab 14 Uhr zur Mitgliederversammlung in den Angersaal der Stadthalle an der Schützenstraße ein. Die Senioren-Union wird an diesem Tag einen neuen Vorstand wählen sowie Delegierte zu den Bezirks-, Landes- und Bundes-Delegiertenversammlungen der Senioren-Union.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken