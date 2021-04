Ein Jahr auf Sendung : Senioren-TV feiert Geburtstag

Ratingen Seit einem Jahr produzieren die Mitarbeiter der städtischen Begegnungsstätten Filme für einen Internetkanal. Zum Geburtstag wurde eine Jubiläumssendung gedreht. Darin taucht ein Überraschungsgast auf.

Ein Jahr ist es her, dass der „digitale Seniorentreff“ auf YouTube an den Start gegangen ist. Seitdem hat das Mitarbeiterteam der städtischen Senioren-Begegnungsstätten regelmäßig mit viel persönlichem Engagement Clips für den Internet-Kanal produziert.

In der Jubiläumssendung blicken die YouTube-Akteurinnen auf die Anfänge zurück, schildern ihre ersten Erfahrungen vor und hinter der Kamera. Auch der Überraschungsgast hatte mehrere Auftritte im Senioren-TV und ist ein großer Fan dieses Formats. Zudem werden in kurzen Sequenzen Szenen gezeigt, die noch nie zu sehen waren, sogenannte Outtakes, die für einige Lacher sorgen dürften. Denn vor allem am Anfang waren die Akteurinnen vor der Kamera längst noch nicht so selbstsicher wie heute. Und nicht alles, was gedreht wurde, schaffte es bisher auch ins Senioren-TV. Den Sinnes-Rundgang durch Ratingen müssen die Frauen noch mal üben, wie der Ausschnitt in der Jubiläumssendung zeigt.