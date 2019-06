Ratingen : Senioren lassen „falsche Polizisten“ abblitzen

Foto: dpa/Martin Gerten

Kreis Mettmann (RP) Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder vor den Anrufen so genannter „falscher Polizeibeamter“. Die echte Polizei registrierte alleine am Mittwoch, 12. Juni, insbesondere in Ratingen und Hilden insgesamt über 20 Anrufe von Trickbetrügern, welche sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben – es aber in Wahrheit auf Wertgegenstände und das Bargeld von Seniorinnen und Senioren abgesehen haben.

Die Trickbetrüger gehen immer nach dem gleichen Schema vor: Sie geben sich als polizeiliche Ermittler aus, um vor angeblich geplanten Straftaten von Einbrechern und Räubern zu warnen. Dabei richten sie ihre „Warnungen“ vornehmlich an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, um diese zu verunsichern und zu erschrecken. So setzen die Täter ihre Opfer gezielt unter Druck, damit diese bereit sind, Ersparnisse und Wertgegenstände in die vermeintlich „sichere Verwahrung“ der in der Regel freundlich, oft aber auch sehr bestimmend und einschüchternd wirkenden Anrufer zu übergeben.