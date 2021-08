Ratingen : Agavenblüte ragt sieben Meter in den Himmel

Ratingen Eine amerikanische Agave blüht erst nach 50 bis 100 Jahren. Die Ratingerin Petra Vonnahme hatte das seltene Glück. Vor ihrem Haus ragt die Blüte sieben Meter hoch in den Himmel.

Rund sieben Meter ragt die Agaveblüten von Petra Vonnahme am Halbenkamp in den Himmel. Die amerikanische Agave ist eigentlich in den Vereinigten Staaten und in Mexiko zu Hause, wird aber inzwischen auch in Europa kultiviert. Um eine Blüte zu erleben, brauchen Hobbygärtner viel Geduld. Ganz 40 Jahre hat es bei Petra Vonnahme gedauert. Oftmals blühen Agaven erst nach 50 oder gar 100 Jahren. So schön und spektakulär die Blüte ist, so tragisch ist sie auch. Blüht die amerikanische Agave, ist das zugleich ihr Todesurteil. Die Mutterpflanze stirbt danach ab, allein die Ableger, sogenannte Kindel, leben weiter. Bis zur Blüte, dauert es erneut Jahrzehnte. Foto: Vonnahme