Gesundheit : Selbstverteidigung mit Wing Tsun

(RP) Selbstverteidigung auf Wing-Tsun-Basis bietet der TuS Lintorf an. Beim Wing Tsun geht es primär darum, der Konfrontation so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben. Gefahrensituationen zu erkennen und deeskalierend darauf zu reagieren, ist das erklärte Ziel dieser „Kampftechnik“.

Zum Teil werden in Rollenspielen diese Situationen dargestellt und die Möglichkeiten aufgezeigt, richtig darauf zu reagieren.

Dieser zehnwöchige Kurs richtet sich sowohl an männliche als auch weibliche Teilnehmer ab 14 Jahren und findet ab Dienstag, 3. September, von 20 bis 21.30 Uhr in den neuen Räumlichkeiten „B117“ des TuS 08 Lintorf am Breitscheider Weg 117 statt.