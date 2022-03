SEK-Einsatz – Festnahme in Heiligenhaus : Explosion sorgt für Schreck in Nonnenbruch

Heiligenhaus Spezialkräfte der Polizei nahmen in der Nacht zu Montag einen 35-jährigen Heiligenhauser fest. Er soll einen selbst gebastelten Sprengkörper in einem Park zur Explosion gebracht zu haben.

Zeugen beschrieben den Mann gut, so dass die Polizei schnell ermitteln konnte, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 35-jährigen Anwohner der Leipziger Straße handelte, der schon mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist.

Da die Polizei vor zu diesem Zeitpunkt die konkrete Gefährdungslage nicht abschließend klären konnte, forderte sie Unterstützung von Spezialeinsatzkräften an. Mit Hilfe dieser Kräfte wurde noch in der Nacht zu Montag die Wohnung des Mannes gestürmt. Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen. Hierbei gab er in einer ersten Befragung an, die Detonation mittels Schwarzpulver und eines selbst gebauten Sprengkörpers herbeigeführt zu haben. Anschließend wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo er am Montag Vormittag noch vernommen wird.