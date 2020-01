Infoabend : Segelschule startet mit Angebot in Heiligenhaus

Segelschule startet mit Angebot in Heiligenhaus

Heiligenhaus (RP) Seit mehr als 20 Jahren führt die renommierte Düsseldorfer Segelschule Fleuth-Sailing erfolgreich die Ausbildung für alle Segel- und Motorbootführerscheine, sowie für Funkzeugnisse durch.

Pünktlich zum Saisonstart 2020 weitet Fleuth-Sailing das Angebot für Theoriekurse auf den Raum Heiligenhaus, Ratingen, Mettmann und Velbert aus. Der praktische Segel- und Motorbootunterricht findet in den Niederlanden, zum Beispiel in Roermond statt.

Zum Kennenlernen lädt die Segelschule zum kostenlosen Informationsabend nach Heiligenhaus ein, an dem es um alle Fragen rund um Sportbootführerscheine und Funkzeugnisse geht. Der Infoabend findet unmittelbar nach der Messe „boot“, am 28. Januar um 19 Uhr, Gohrstraße 10 in Heiligenhaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: 0211 229 39 62, www.fleuth-sailing.de