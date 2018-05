Heiligenhaus: Segelkurse und Touren beim Sommerferienspaß

Heiligenhaus Gerade freuen sich die Schüler auf die Pfingstferien, da fällt der Blick auch schon auf den Sommer. Dann heißt es während der Ferien wieder fünf Wochen lang "Spiel, Spaß und Spannung" bei der "Stadtranderholung", dem großen Ferienspaß der Stadt Heiligenhaus.

In diesem Jahr wird der Standort die Gesamtschule Heiligenhaus sein. Es gibt ein tolles und vielfältiges Programm, damit die Sommerferien zu einem Highlight werden. So wird es abgesehen von jeder Menge Spielen, Bastelaktionen und abenteuerlichen Waldaktionen auch wieder lustige Wasserschlachten, tolle Fahrradtouren und knifflige Schnitzeljagden geben. In Kooperation mit den Partnern vom "Segelclub Baldeneysee" können wieder Segelkurse in der zweiten und vierten Woche angeboten werden. Aber das sind noch lange nicht alle Highlights, die die Stadtranderholung zu bieten hat. Abgesehen vom Segeln wird es wieder Arbeitsgemeinschaften in der zweiten und vierten Woche geben. Was genau geplant ist, erfährt man ab dem 28. Mai im Club Heiligenhaus. Dort startet an diesem Tag um 9 Uhr die Anmeldung.