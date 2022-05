Ratingen in Bewegung : Sportliches Kräftemessen

In verschiedenen Disziplinen können sportlich ambitionierte Ratinger beim Seeuferlauf an den Start gehen. Foto: RP/Dirk Frohnert

Ratingen Das Areal am Grünen See wird am kommenden Wochenende zur Feiermeile. Von Donnerstag bis Sonntag lockt dort die Zeltzeit mit einem bunten Familienprogramm. Am Sonntag dürfen sich die Besucher auch sportlich messen, wenn der Startschuss für den Seeuferlauf fällt.

() Mit einem neuen Organisationsteam erlebt Ratingen ab Donnerstag, 2. Juni, die 22. Ausgabe der Zeltzeit am Grünen See: Vier Tage am Pfingstwochenende wird ein Programm für alle Altersklassen Ratingen‐West zum Ausflugsziel Nummer eins in der Region machen. Zum dritten Mal ist der Zeltzeit-Seeuferlauf Bestandteil des Events, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus Bekanntschaft erlangt hat.

Bei der Laufveranstaltung, die in den LEG-Familiensonntag integriert ist, sind Strecken für alle Altersklassen und ein Programm für die ganze Familie geplant, das eine Mischung aus Spiel, Sport, Spaß und Kultur verspricht.

Info Kurzentschlossene können noch mitlaufen Läufe Geplant sind ein Bambini-Lauf (500 Meter), Schülerlauf (2,5 Kilometer), Fünf-Kilometer-Lauf, Zehn-Kilometer-Lauf und ein Staffellauf. Anmeldung Kurzentschlossene können sich noch bis eine Stunde vor dem Start (Sonntag, 5. Juni, 11.10 Uhr) anmelden, zahlen aber drei Euro Nachmeldegebühr. Kontakt Weitere Informationen gibt es im Internet. seeuferlauf.de

„Am 5. Juni sollte sich jeder aus Ratingen und Umgebung überlegen, ob er nicht zum Grünen See fahren möchte“, freut sich Georg Mantyk, mit seiner Firma „leichterlaufen.de“ Organisator des sportlichen Parts des Seeuferlaufs auf alle Sportbegeisterten der Region. „Unsere Distanzen bieten für jeden einen sportlichen Anreiz oder auch einfach einen Grund zur Aktivität. Jeder wird ein passendes Angebot für einen tollen Sonntag finden“.

Schon 2019 waren Mitglieder der Feuerwehr in voller Ausrüstung mit dabei. Auch diesmal haben sich Mitglieder der Feuerwehr angemeldet. Foto: RP/seeuferlauf.de

Bereits die „Kleinsten“ (sieben Jahre und jünger) haben die Möglichkeit, schon einmal „Wettkampfatmosphäre zu schnuppern“. Für sie geht es um 11.10 Uhr über eine Distanz von 500 Metern darum, einfach Spaß an der Bewegung zu haben (ohne Zeitmessung). Schüler zwischen acht und fünfzehn Jahren sind in vier Altersklassen unterteilt und haben eine Seerunde über 2,5 Kilometer zu absolvieren. Auf die Junioren warten bereits zwei Runden um den Grüner See. Die Hauptläufe sind die Rennen über fünf und zehn Kilometer, die ab 11.50 und 12.30 starten. Zum letzten Startschuss um 13.45 Uhr stehen auch die Staffeln (drei mal 2,5 Kilometer) an der Linie.

„Gerade die Staffeln sind immer ein beliebtes Format für Familien und Freunde, gemeinsam einen Wettbewerb zu bestreiten“, weiß Mantyk.